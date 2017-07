Cykl "Muzyka - moja miłość" na Dwóch Brzegach

Meksykańska artystka Chavela Vargas – uwielbiana przez Pedro Almodóvara , któremu zawdzięczała swój wielki powrót na scenę, przyjaciółka Fridy Kahlo – jest bohaterką filmu, który zachwycił publiczność na Festiwalu w Berlinie.(reż. Catherine Gund Daresha Kyi ; 2017) zabiera widzów w sugestywną, prowokującą do myślenia podróż przez życie tytułowej bohaterki. Wszystko dzięki nigdy wcześniej niepublikowanym materiałom, wywiadom i fragmentom koncertów, także tych w Paryskiej Olimpii i Carnegie Hall. Film jest portretem kobiety o silnej, charyzmatycznej osobowości, która odważyła się żyć i śpiewać tak, jak naprawdę tego chciała.(reż. John Scheinfeld ; 2016) to historia jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów XX wieku: Johna Coltrane'a. To on tworzył historię jazzowej awangardy: używał saksofonu sopranowego, posługiwał się głosem jako tłem dźwiękowym, eksperymentował z muzyką hinduską. W latach 60. XX wieku jego nowatorskie nagrania traktowane były jako awangardowe manifesty afro-amerykańskich ruchów społecznych.(reż. Carlos Saura ; 2016) zgłębia tajemnice wykonywanej z towarzyszeniem kastanietów joty, która wywarła wpływ na większość hiszpańskich regionalnych tańców ludowych. Saura stworzył własny, oryginalny i wysublimowany pod względem estetycznym sposób na pokazywanie w filmie bogatej iberyjskiej kultury muzycznej. Poprzyszedł czas na: "(...) to jest potrzeba, która jest we mnie. Jeśli nie zrobię, zostanę zamordowany wcześniej czy później, w regionie, z którego pochodzę, w Aragonii" – powiedział Carlos Saura . W scenach z charakterystycznymi dekoracjami, ze zdjęciami znakomitego Paco Belda , pojawiają się mistrzowie tańca i muzycy, którzy łączą tradycję z nowoczesnością.W zupełnie inny świat muzycznych upodobań przeniesie nas, dokument z 2017 roku w reżyserii Margarete Kreuzer , z muzyką tej kultowej niemieckiej grupy w roli głównej. Film odkrywa niepublikowane wcześniej materiały filmowe, ukazujące członków Tangerine Dream (w tym charyzmatycznego lidera grupy – Edgara Froesego) podczas tras koncertowych, sesji zdjęciowych, spotkań z Salvadorem Dalim czy Davidem Bowiem.Mocnych muzycznych propozycji w programie tegorocznego Festiwalu Dwa Brzegi jest znacznie więcej. Wszystkie zdradzimy już 15 lipca. Zachęcamy do śledzenia naszych newsletterów oraz profilu na FACEBOOKU ( www.facebook.com/FestiwalDwaBrzegi ) i INSTAGRAMIE ( www.instagram.com/dwabrzegi ). 11. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 29 lipca - 6 sierpnia 2017 w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.