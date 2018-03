Czarna Pantera czwartym najbardziej kasowym herosem w Chinach

Za sprawą Chińczyków przez trzy tygodnienie była w stanie zająć pierwszego miejsca. Teraz ci sami Chińczycy widowisku umożliwili awans na pozycję lidera. W czwartek obraz wszedł do chińskich kin i w cztery dni zarobił 66,4 mln dolarów. Jest to czwarte najlepsze otwarcie amerykańskiego widowiska o superbohaterach. Wynik dwukrotnie lepszy od tego, jaki zanotowali w tym kraju pierwsiŁącznie w weekendzarobiła. Tym samym stała się pierwszą zachodnią premierą tego roku (i trzecią w ogóle), która poza granicami USA zgarnęła co najmniej pół miliarda dolarów (obecnie 516,6 mln). Globalnie jest jedynym filmem tego roku z miliardem na koncie. To piąte widowisko Marvela, które osiągnęło ten pułap.Po miesiącu w chińskich kinach powoli wyczerpuje się zainteresowanie widowiskiem akcji(Operation Red Sea). W porównaniu do ubiegłego weekendu wpływy spadły o 62% i wyniosły. To jedna wynik wciąż wystarczająco dobry, by w naszym zestawieniu film zajął drugie miejsce.pozostaje najbardziej kasową premierą tego roku poza granicami USA. Łącznie na koncie ma 527,2 mln dolarów.Z czwartej pozycji na najniższy stopień podium awansowała. Podczas drugiego weekendu film zarobiłw 69 krajach świata. Obraz notuje bardzo małe spadki. Wpływy w Niemczech były tylko o 13% niższe niż na otwarcie i wyniosły 2,1 mln dolarów, co umożliwiło szpiegowskiemu dramatowi awans na pierwsze miejsce w lokalnym zestawieniu. W Wielkiej Brytaniistraciła 26%, a w Australii tylko 28%.W dziewięciu azjatyckich krajach zadebiutowało widowisko. Wyniki są niezłe, ale nie oszałamiające. W weekend obraz zarobił, a od premiery 14,1 mln. Jest to otwarcie o 44% lepsze od tego, jakie uzyskałi o 10% lepsze od ostatniej części. Najlepszym rynkiem była Korea Południowa, skąd pochodzi 2,4 mln dolarów (od premiery 2,9 mln). Widowisko zajęło tam drugą lokatę przegrywając z lokalną premierą(5,1 mln dolarów od premiery).Oscary dlasprawiły, że film pojawił się w naszym zestawieniu na piątej pozycji z wynikiem. W wielu krajach sprzedaż biletów imponująco wzrosła. We Włoszech wpływy były większe o 84%, w Brazylii o 83%, w Niemczech o 72%, w Szwajcarii o 50%, w Argentynie o 34% i w Wielkiej Brytanii o 31%. Obraz pokazywany jest obecnie w 52 krajach i łącznie zarobił w nich 87,4 mln dolarów.Ostatnim tytułem na naszej liście jest(Detective Chinatown 2). W weekend film zarobił już tylkoi stracił pozycję lidera w zestawieniu najbardziej kasowych premier tego roku poza granicami USA mając na koncie 520,4 mln dolarów.