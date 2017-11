Czarna Wdowa dostanie własny film?

Choć Czarna Wdowa jest najpopularniejszą kobiecą postacią kinowego uniwersum Marvela, to nie będzie pierwszą bohaterką, która dostanie własny film. I to pomimo faktu, że o jej samodzielnych przygodach na dużym ekranie mówi się od lat. Czy Czarna Wdowa kiedykolwiek doczeka się własnego filmu? Jedna osoba wierzy, że tak się stanie.Tą osobą jest legendarny Stan Lee . Twórca wielu z najpopularniejszych bohaterów Marvela był gościem konwentu w australijskim Brisbane. Podczas sesji Q&A został zapytany właśnie o szanse na realizację filmu. Jego odpowiedź była jednoznaczna:W komiksowym uniwersum Czarna Wdowa to Natasha Romanova - szpieg, która po raz pierwszy pojawiła się w roku 1964 jako przeciwnik Tony'ego Starka. Kobieta przegrała pojedynek z superbohaterem, ale jej postać spodobała się na tyle, że powróciła w kolejnych albumach z czasem przechodząc na stronę dobra. Kevin Feige już siedem lat temu deklarował, że w przyszłości film z jej solowymi przygodami jest jak najbardziej możliwy. Sama Scarlett Johansson też chciałaby własnego filmu, ale stawia warunku. Z kolei w czasie promocji Taika Waititi stwierdził, że chętnie nakręciłby film o Czarnej Wdowie, ale wyłącznie w przypadku, gdyby miała to być lekka opowieść z dużą dawką humoru. Stwierdził, że wszyscy znamy ponurą biografię bohaterki, ale to wcale nie znaczy, że film musiałby być równie mroczny.