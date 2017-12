Czego na święta życzą nam gwiazdy "Narzeczonego na niby"?

3 2 1



Gwiazdy komedii romantycznejspadły z nieba, aby złożyć internautom świąteczne życzenia! "Niech te Święta, będą dla Was pełne wielkiej miłości, ale takiej prawdziwej miłości, a nie na niby" – życzy Tomasz Karolak , któremu wtóruje Piotr Adamczyk : "Żeby wszystko, co dobre, było naprawdę. A to, co jest niedobre, żeby było na niby". O czym jeszcze dla bliskich marzą Piotr Adamczyk Mikołaj Roznerski ? Przekonajcie się w najnowszym klipie.Bohaterowie filmu przekonają się czy małe, niewinne kłamstewko może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do totalnej katastrofy? A może dopiero jak wszystko się w życiu rozpada, możliwe staje się poukładanie wszystkiego od nowa? Karina ( Julia Kamińska ) próbuje z całych sił stworzyć pierwszy (tym razem) szczęśliwy związek. Niestety mężczyzna, któremu oddała swoje serce, wydaje się być bardziej zainteresowany sobą, niż nią. Pewnego dnia, jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno małe kłamstewko zamieni jej uporządkowane życie w prawdziwy emocjonalny rollercoster. Szybko okaże się też, że każdy z bohaterów ma tak naprawdę coś do ukrycia. Gdy prawda wyjdzie na jaw, wszyscy będą musieli zrobić w końcu porządek w swoich związkach i w swoich sercach.Narzeczony na niby – ale miłość prawdziwa!Od 12 stycznia w kinach!