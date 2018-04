Czerwona Sonja jednak doczeka się nowego filmu

Po latach niebytu Hollywood przypomniało sobie o Czerwonej Sonji. Po sukcesieprojekt dostał nagłego przyspieszenia. Właśnie wybrano nowego scenarzystę widowiska. Jest nim Ashley Edward Miller Tytułowa Sonia to dzielna wojowniczka, która wraz z grupą gladiatorów wyrusza przeciwko demonicznej królowej. Ta zabiła bliskich Sonii, by zagarnąć Talizman, przy pomocy którego zamierza przejąć władzę nad światem. Jej przygody w formie komiksów publikowane są do dziś. Miller jest specjalistą od ekranizacji komiksów. Pracował wcześniej przy. Ma też na swoim koncie teksty do nowegoi remake'upowstanie dla Millennium Films. Producentem jest Avi Lerner (cykl).