Czterokrotnie nominowana do Oscara Bening spotka Kapitan Marvel

Marvel kontynuuje swoją tradycję zatrudniana w rolach drugoplanowych uznanych artystów. Właśnie do obsady widowiskadołączyła Annette Bening , aktorka czterokrotnie nominowana do Oscara.Studio na razie nie podaje, kogo miałaby zagrać. The Hollywood Reporter sugeruje, że będzie naukowcem.Zdjęcia dowłaśnie trwają. Obraz reżyserują Anna Boden Ryan Fleck . W roli głównej występuje Brie Larson . W obsadzie są również: Jude Law Tytułową bohaterką filmu jest Carol Danvers, oficer armii Stanów Zjednoczonych, która po połączeniu z genami pozaziemskiej rasy Kree otrzymuje supermoce.Premiera filmu w marcu przyszłego roku.