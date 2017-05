Czwartek na Millennium Docs Against Gravity

Czwartkowe wydarzenia towarzyszące festiwalowym projekcjom otworzy debata „Energia w ciele”, która odbędzie się po filmiew reżyserii Margreth Olin . Pokaz rozpocznie się o godz. 13 w kinie Luna. Margreth Olin sportretowała 22 osoby szukające pomocy u Joralfa Gjerstada, znanego z uzdrawiającej mocy rąk. Przez ostatnie 65 lat 50 tysięcy ludzi odwiedziło go w Snåsa, wiosce na północy Norwegii, mając nadzieję, że jest w stanie ich uleczyć.Dyskusja po filmie będzie dotyczyła energii, życia w zgodzie ze swoim przeznaczeniem, duchowości, z którą się rodzimy. Ale też tego, jak dbać o zdrowie, jeżeli nie spotkaliśmy na swojej drodze takiego człowieka jak Joralf Giestad, czyli głównego bohatera filmuTrzyaktowy film Hendrikxawedług festiwalu IDFA „najważniejszy film o uchodźcach w 2016 roku” - prezentuje postawy Europejczyków wobec uchodźczyń i uchodźców, nazywanych w tym filmie migrantami. Przedstawia także europejski system azylowy, który działa bardziej na rzecz wyprowadzania za drzwi, niż wpuszczania do gościnnego domu ludzi, którzy nie spełniają warunków do bycia uznanymi za poszukujących schronienia.Porozmawiamy z twórcą filmu oraz zaproszonymi ekspertami o odpowiedzialności i odwadze, które są niezbędne do przyjęcia i spotkania się z obcymi w naszym „raju”.Spotkanie obędzie się projekcji filmu, która rozpocznie się o godz. 18 w Kinotece.Po projekcji filmu, która rozpocznie się o godz. 18 w Lunie, odbędzie się spotkanie z reżyserką filmu Samirą Elagoz. W „Gwiazdach ogłoszeń drobnych” 24-letnia Samira Elagoz postanowiła nagrywać swoje spotkania z ludźmi, zamieszczającymi ogłoszenia na portalu internetowym Craigslist. Nie miała żadnych zobowiązań i z góry przyjętych założeń. Mieszkając kolejno w Amsterdamie, Berlinie i Tokio rejestrowała spotykania z mężczyznami zainteresowanych głównie seksem.Samira równocześnie pokazuje, że dziewczyny nie są jedynie zabawkami w rękach facetów. W przypadku „Gwiazd ogłoszeń drobnych” to reżyserka rozdaje karty, ironicznie podsumowuje swoich rozmówców i pokazuje ich słabości, jeśli na to zasłużyli. Czego możemy nauczyć się z tego filmu o naszym coraz bardziej wirtualnym życiu?Z Samirą Elagoz, reżyserką filmu i artystką wizualną, porozmawia Klaudia Rachubińska, doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej UW, zajmuje się m.in. feminizmem drugiej i trzeciej fali oraz problematyką gender w muzyce rozrywkowej i popkulturze. Spotkanie poprowadzi Mateusz Góra – dziennikarz i filmoznawca, redaktor magazynu „i-D Polska”.W czwartek 18 maja podczas 14. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity odbędzie się także debata „Ludzie zamiast liczb. Czy dochód podstawowy jest lekiem na nierówności społeczne?”, która rozpocznie się po pokazie filmu „Darmowy lancz”. Pokaz rozpocznie się o godz. 19 w kinie Iluzjon.Dochód podstawowy budzi wiele emocji. Czy to bezwarunkowe świadczenie pieniężne, wypłacane comiesięcznie każdemu obywatelowi na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb promuje nieróbstwo? Czy zagraża tradycyjnej rodzinie? Krytycy uważają, że dochód wypłacany niezależnie „czy się stoi czy się leży” źle wpływa na morale ludzi. Dlaczego zatem wiele europejskich krajów eksperymentuje z tym modelem? Czy istnieją inne metody zwiększania bezpieczeństwa dochodów? No i oczywiście nasuwa się refleksja: czy nas na to stać? Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni goście.W debacie wezmą udział Christian Tod, reżyser filmu „Darmowy lancz”, Maciej Szlinder, prezes zarządu stowarzyszenia „Polska Sieć Dochodu Podstawowego”, dr hab. Michał Brzezinski, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, który bada dystrybucję dochodu, konsumpcji i majątku, a także szczęścia, zdrowia i innych składowych dobrobytu. Spotkanie poprowadzi dr hab. Karolina Safarzyńska – ekonomistka, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.O godz. 20 w Kinotece projekcja filmów Yuriego Ancarani, włoskiego artysty wizualnego i reżysera filmowego, jednego z najciekawszych współczesnych twórców działających na pograniczu filmu dokumentalnego i wideo-artu. Pokazany zostanie jego najnowszy film „Wyścig. Antropologia współczesnej pustyni” i filmDo filmie spotkanie z twórcą.W „Wyścigu. Antropologii współczesnej pustyni” reżyser przekracza Zatokę Perską, aby towarzyszyć sokolnikom w przygotowaniach do ważnych zawodów na pustyni w Katarze. Obserwujemy, jak wśród SUV-ów, lamborghini i prywatnych odrzutowców rozgrywa się konkurs przypominający świat „Mad Maxa”.Prace wideo Ancaraniego były prezentowane w najważniejszych światowych muzeach i na festiwalach sztuki (m.in. w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, rzymskim MAXXI i na weneckim Biennale), zaś filmy na najważniejszych światowych festiwalach filmowych – w Wenecji, Rotterdamie, Hot Docs w Toronto, IDFA w Amsterdamie czy SXSW w Austin w Teksasie. Na Festiwalu zaprezentowany jest największy dotychczas w Polsce przegląd twórczości Ancaraniego.To nie koniec czwartkowych atrakcji na 14. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity. Wieczorem po projekcji filmu, która rozpocznie się w Kinotece o godz. 18, wydarzenie specjalne – Zbiorowe Pisanie Smutnych Wierszy.Dla tych, którzy zaraz mają się poddać, ale wciąż trzymają się przy życiu. Dla tych, którzy wierzą, że wszyscy jesteśmy poetami i szaleńcami, ale część z nas udaje, że jest inaczej. Spotkaniu nada ton loża smutnych poetów. To, co będzie napisane, zostanie przeczytane. Smutek i cierpienie może nas oczyści. Zbiorowe pisanie… – bo źródłem wspólnoty jest melancholia. Spotkanie poprowadzi Piotr Fiedler, poeta smutny inaczej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 20.30 w barzeStudio.