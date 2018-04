Czyżby zdjęcia do "Bonda" miały się zacząć wkrótce?

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że już niedługo mogą rozpocząć się zdjęcia do Daniel Craig potwierdził bowiem, że będzie to następny film, w którym wystąpi.Niestety aktor nie wyjaśnił, czyj będzie. Przypomnijmy bowiem, że obecnie trwają prace nad dwiema różnymi wersjami scenariusza. Pierwszą przygotowuje zwyczajowa ekipa scenarzystów, czyli Neal Purvis Robert Wade . Drugą pisze Danny Boyle we współpracy z Johnem Hodge'em . Jeśli ten tekst się producentom spodoba, wtedy Boyle zostanie zaangażowany jako reżyser całości.Nie jest też do końca jasne, kto będzie dystrybuował. Dotychczasowy kontrakt MGM i EON z należącą do Sony Columbia Pictures zakończył się na. Nowy nie został jeszcze podpisany. I zapewne szybko się to nie zmieni, ponieważ MGM znów jest w kryzysie. Niedawno zwolniono CEO studia. Po sieci krążą plotki, że MGM może zostać wystawione na sprzedaż. Jeśli do tego dojdzie, studio, które kupi MGM, zyska prawa dobez konieczności negocjowania dodatkowego kontraktu.Teoretyczniepowinien trafić do kin na początku listopada przyszłego roku.