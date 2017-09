Czy "Bonda 25" wyreżyseruje kobieta?

3 2 1



Choć kinowym cyklem przygód o Jamesie Bondzie od lat rządzi kobieta – Barbara Broccoli – to do tej pory żadna reżyserka nie stanęła za kamerą serii. Czy przy okazjito się zmieni? Broccoli promuje obecnie inny wyprodukowany przez siebie film –. Dla dziennikarza ze Screen Daily była to więc idealna okazja, by zadać pytanie o to, czy na stanowiskorozważana jest kobieta. Producentka odpowiedziała krótko: "Oczywiście".To bardzo dyplomatyczna odpowiedź, która daleka jest od jasnych deklaracji. Na giełdzie nazwisk najbardziej prawdopodobnych kandydatów do wyreżyserowanianie ma jednak na razie żadnej kobiety. Podobno faworytem jest Yann Demange ). Wspomina się również Davida Mackenziego ma trafić do kin w listopadzie 2019 roku.