Czy "Kingsman: Tajne służby" to plagiat?

Studio 20th Century Fox zostało oskarżone o plagiat przez scenarzystę, którego zdaniem filmjest oparty nie na komiksie Marka Millara , a jego własnym tekście.R. Spencer Balentine twierdzi, że w 2003 roku napisał scenariusz filmu zatytułowanego. Autor uważa, że producenci zyskali dostęp do jego tekstu poprzez scenariuszowy konkurs, w jakim wziął on udział w 2004 roku., czytamy w wystosowanym przez prawnika scenarzysty dokumencie.Scenarzysta domaga się odszkodowania w wysokości co najmniej pięciu milionów dolarów. Studio na razie nie odpowiedziało na zarzuty.