Czy Casey Affleck zdradził, że Ben nie zagra już więcej Batmana?

Będzie czy nie będzie, zagra czy nie zagra? To pytanie od miesięcy zadają sobie fani w odniesieniu do Bena Afflecka i jego pewnego/prawdopodobnego/wątpliwego (zależy kogo spytać) występu w filmie. Tuż przed Comic-Conem w San Diego gruchnęła plotka, że Affleck wkrótce porzuci pelerynę, co sam aktor chwilę potem na rzeczonym Comic-Conie dementował. Teraz do dyskusji włączył się brat zainteresowanego, Casey Aktor znany m.in. zudzielił niedawno radiowego wywiadu, w którym spytano go o przyszłość Bena jako Batmana w filmie Casey odpowiedział:Nie wiadomo, czy młodszy z Afflecków żartował czy ujawnił prywatny sekret starszego brata. W każdym razie zaraz wycofał się ze swoich słów: Casey wyraził też opinię o występie jego brata w roli Człowieka Nietoperza., powiedział, po chwili dodając:Na razie nie wiemy, kiedyw reżyserii Matta Reevesa trafi do kin. Afflecka jako Batmana zobaczymy natomiast już niedługo w. Czy będzie to jego ostatni występ w tej roli?