Czy Diablo wróci w "Legionie samobójców 2"?

Zanosi się, że niedługo ruszą zdjęcia doi wygląda na to, że w sequelu powróci grany przez Jaya Hernandeza Diablo.Wcielający się w Ricka Flagga Joel Kinnaman opublikował na Instagramie zdjęcie z sali treningowej, gdzie aktor prawdopodobnie przygotowuje się na powrót do roli. Obok Kinnamana Jaia Courtneya widzimy też Hernandeza . Czy odwiedził on po prostu kolegów czy po prostu jest klientem tej samej siłowni? A może pracuje nad formą, by ponownie wcielić się w postać Diablo? Hernandez mówił wcześniej w wywiadach, że scena, w której jego bohater poświęca się dla drużyny, niekoniecznie eliminuje jego szanse na pojawienie się w sequelu., skomentował.Film nie ma na razie oficjalnej daty premiery.