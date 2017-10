Czy Lars von Trier napastował seksualnie Björk?

Getty Images © Andreas Rentz



Po tym, jak zrobiło się głośno wokół Harveya Weinsteina i jego stosunku do kobiet, na światło dzienne zaczęły wychodzić świadectwa osób napastowanych i molestowanych seksualnie przez innych wysoko postawionych członków branży filmowej. W weekend głos zabrała islandzka artystka Björk , która ujawniła, że pewien duński reżyser, którego imienia nie podała, napastował ją, kiedy grała w jego filmie. Björk mogła nie nazwać sprawcy z imienia i nazwiska, ale biorąc pod uwagę, że wystąpiła tylko u jednego duńskiego reżysera, nikt nie miał trudności ze zidentyfikowaniem Larsa von Triera . Ten natychmiast odpowiedział na zarzuty. Stwierdził, że rzeczywiście z piosenkarką bardzo trudno mu się pracowało, ale nigdy nie napastował jej seksualnie.W obronie reżysera stanął też producent Peter Aalbæk Jensen . Stwierdził on, że Björk była twardą kobietą, która rządziła wszystkimi na planie. Jak mówi była silniejsza niż on, von Trier i wszyscy pracownicy wytwórni razem wzięci. Björk jednak w swoim poście twierdzi, że wielokrotnie musiała odrzucać awanse reżysera, na co ten miał reagować złością i karał ją potem na planie. Artystka jest też przekonana, że– historia kobiety, która jest notorycznie gwałcona przez mieszkańców pewnego miasteczka – był formą odreagowania przez von Triera frustracji, jakie wywołała w nim Björk