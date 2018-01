Czy Marvel kończy z serialami animowanymi?

Zła wiadomość dla fanów seriali animowanych",. Według najnowszej plotki studio Marvel Animation planuje skasowanie wspomnianych produkcji.Seriale są silnie inspirowane kinową wersją uniwersum Marvela i spieniężają sukces kolejnych filmów studia. Blog "The Tomb of the Cartoon Monkey Skeleton", którego autor rozmawiał z członkami ekip tych serii, donosi jednak, że produkcja zostanie wstrzymana. Podobno pracownicy są właśnie zwalniani, a praca nad sfinalizowaniem seriali zakończy się w najbliższych miesiącach.Wiadomości przychodzi niedługo po tym, jak Marvel ogłosił, że pracuje nad nowym filmem animowanym,. Będzie to opowieść o zupełnie nowej drużynie, w której skład wejdą Quake, Squirrel Girl i Ghost Spider (wcześniej znana jako Spider-Gwen). Czy oznacza to, że studio zmienia strategię i przerzuca się na realizację pełnometrażowych filmów animowanych - w stylu swojego konkurenta, DC?