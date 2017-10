Czy Netflix chce, żeby ludzie przestali chodzić do kina?

Szefowie Netfliksa ogłosili najbardziej ambitne plany ekspansji w swojej historii. Jeśli się powiodą, portal może zacząć na poważnie konkurować z kinami o widza filmowego.Podczas kwartalnego spotkania z inwestorami Ted Sarandos ujawnił, że na rok 2018 Netflix planuje premierę aż 80 oryginalnych tytułów filmowych. Znajdą się wśród nich obrazy zakupione na festiwalach takich jak Sundance, a także wysokobudżetowe produkcje realizowane bezpośrednio przez platformę. Wydatki mają sięgnąć 8 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o miliard w porównaniu do tego, ile Netflix wydał w tym roku.Sarandos ujawnił, że punktem zwrotnym w historii platformy ma być grudniowa premiera. Film w reżyserii Davida Ayera ma budżet wynoszący 90 milionów dolarów. Netflix wierzy, że obraz udowodni, iż platforma może być równorzędnym rywalem o widza nawet na polu produkcji robionych z wielkim rozmachem.Już teraz Netflix może pochwalić się kilkoma kasowymi hitami. Platforma co prawda nie ujawnia wyników oglądalności, ale Sarandos podał, że gdyby każdy oglądającyczykupił bilet, to filmy te zostałyby zauważone w box offisie.Czy to oznacza, że wojna Netfliksa z kinami wejdzie w przyszłym roku w nową fazę?