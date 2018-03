Czy Reese Witherspoon powtórzy sukces "Wielkich kłamstewek"?

Getty Images © Christopher Polk

Po sukcesie Reese Witherspoon zabiera się za kolejny miniserial oparty na bestsellerze. Tym razem będzie to ekranizacjaautorstwa Celeste Ng. Witherspoon wyprodukuje projekt i zagra w nim u boku Kerry Washington Akcja książki rozgrywa się w Shaker Heights w stanie Ohio, gdzie dorastała autorka. To rozgrywająca się w latach 90. opowieść aferze, jaka rozpętuje się na przedmieściach, gdy samotna matka z córką wprowadzają się do okolicy. Wybucha wojna o opiekę pewnego chińsko-amerykańskiego dziecka.Scenariusz napisała Liz Tigelaar ). Projekt powstaje dla stacji ABC.