Czy X-Men spotkają obcych?

Kto czytał komiks, ten wie, że przygody X-Men przybierają tam skalę kosmiczną. Czy podobnie będzie w przypadku, który będzie inspirowany klasyczną historią autorstwa Chrisa Claremonta Johna Byrne'a ? Mamy nowe przesłanki, by sądzić, że tak.Portal Omega Underground dotarł do nagrań z przesłuchań do filmu. Słychać na nich jak aktor Toby Huss (znany m.in. z serialu), wcielający się w postać niejakiego "Hoovera", mówi do swoich rozmówców o uczeniu się "ich języka" i nazywa ich "prymitywnym ludem". Oczywiście, Hoover może być po prostu kimś spoza USA, kto miał problem z nauczeniem się angielskiego. Ale określenie "prymitywni" skierowane w stronę - najprawdopodobniej - wysoko postawionych przedstawicieli rządu brzmi jak słowa kogoś spoza Ziemi.Czyżby ów Hoover był przedstawicielem kosmicznej rasy Shi'ar, która brała czynny udział w wydarzeniach przedstawionych w komiksie? Kleiłoby się to z wypowiedzią Bryana Singera , który jakiś czas temu zapowiedział, żezgłębi "międzygwiezdne" elementy mitologii X-Men.Cóż, jeśli w filmie faktycznie pojawią się kosmici, rodzi się nadzieja, że czeka nas ekranizacjanieco bliższa oryginału niż - również inspirowany komiksem - film