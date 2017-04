Czy młody Han Solo spotka rycerza Jedi z czasu prequeli?

3 2 1



Portal Making Star Wars, solidne źródło plotek ze świata, ma nowe podejrzenia na temat solowego filmu o przygodach Hana Solo. Redaktorzy strony wpadli na trop informacji o tym, że w filmie być może zobaczymy rycerza Jedi, którego zapewne rozpoznają co wierniejsi fani gwiezdnej sagi.Dziennikarze zdobyli informację, z godnie z którą - rzekomo - w filmie pojawi się niejaki Dryden Vos. Takie samo nazwisko nosił rycerz Jedi z czasów prequeli - Quinlan Vos. Choć zbieżność nazwisk może być przypadkowa, Making Star Wars podejrzewa, że może to być ta sama postać. Vos przetrwał czystkę i mógł zmienić imię, żeby pozostać w ukryciu - podobnie jak Obi-Wan Kenobi, który stał się Benem.Środowiskowa "legenda" głosi, że George Lucas nie zabił Vosa w, bo miał związane z nim plany: chciał wykorzystać go w niezrealizowanym serialu. Mieli tam pojawić się również Han Solo i Lando Calrissian, czyli główni bohaterowie nadchodzącego filmu.Vos miał też wystąpić w serialupod przykrywką łowcy nagród. Więc nawet jeśli Han Solo spotkał kiedykolwiek tę postać, pozostał nieświadomy jego statusu jako rycerza Jedi, co z kolei wyjaśnia jego niewiarę w Moc zMaking Star Wars sugeruje, że Vos mógł pełnić rolę łącznika między Rebelią a innymi, podziemnymi frakcjami - w tym bojownikami Sawa Gerrery. Producentka Kathleen Kennedy sugerowała jakiś czas temu, że Disney ma plany dotyczące postaci, którą wzagrał Forest Whitaker . Czy znaczy to, że w filmie o Hanie Solo pojawi się nie tylko Vos, ale i Gerrera? Czas pokaże.O fabule filmu nie wiadomo za wiele - poza tym, że będzie to opowieść o latach młodości tytułowego bohatera. Dowiemy się więc, jak Han Solo stał się złodziejem, przemytnikiem i awanturnikiem, którego znamy.W produkcji wystąpią również m.in. Alden Ehrenreich Emilia Clarke . Reżyserują Phil Lord Premiera w maju 2018.