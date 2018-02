Czy na potrzeby "Dunkierki" złamano prawa człowieka?

3 2 1



Czarne chmury nad oscarowymi szansami dla. Organizacja broniąca praw człowieka skrytykowała twórców filmu za wykorzystanie pracy więźniów do produkcji wykorzystanych w filmie lin.W poświęconej filmowi książce,, pojawia się następująca wypowiedź scenografa Gary'ego Fettisa Fettis ujawnia, że specjalista, który wyprodukował dla ekipy liny, zatrudnił do tego więźniów, co pozwoliło oszczędzić sporo pieniędzy.Paul Wright, prezes organizacji Human Rights Defense Center, twierdzi, że fakt wykorzystania pracy więźniów powinien zdyskwalifikować film z oscarowego wyścigu., powiedział.zdobyła osiem nominacji do Oscara.