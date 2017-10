Czy to jej stawi czoła filmowy Gambit?

Wreszcie jest jakiś postęp w pracach nad, spin-offem serii o przygodach X-Men, który opowie o kochającym karty i język francuski mutancie. W roli głównej oczywiście Channing Tatum . Studio 20th Century Fox ustaliło datę premiery filmu na 14 lutego 2019, tymczasem w sieci pojawiła się plotka dotycząca potencjalnego czarnego charakteru.Mówi się o tym, że w filmie może pojawić się Candra The Benefactress, znana też jako Red Death. To niemal nieśmiertelna mutantka, która potrafi regenerować zniszczoną tkankę, a także posiada moc telekinezy. Jest założycielką Gildii Zabójców, organizacji, która rywalizuje z Gildią Złodziei, do której należy Gambit. Candra była też członkinią Externals, grupy nieśmiertelnych mutantów. Możliwe, że potencjalna obecność Candry zapowiada pojawienie się którejś z powyższych grup.W zeszłym tygodniu portale internetowe donosiły o pogłosce, zgodnie z którą kandydatem do wyreżyserowania filmu jest Gore Verbinski ), ale informacja nie została na razie potwierdzona.