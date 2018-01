Czy to oni uratują "Bad Boys For Life"?

Gotowi na powrót Bad Boys? Chociaż doniesienia z zeszłego roku nie pozwalały na optymizm, wygląda na to, że trzecia część sensacyjnej serii może jednak powstać.Dla Sony Pictures to wciąż prestiżowy projekt, studio negocjuje właśnie z duetem Adil El Arbi Bilall Fallah , który miałby wyreżyserować. Produkcja ruszyłaby pełną parą już w kwietniu, a pokierowałby nią niezastąpiony Jerry Bruckheimer . W głównych rolach zobaczylibyśmy oczywiście Martina Lawrence'a piszemy już od paru lat. W zeszłym roku projekt był najbliżej realizacji, ale pożegnał się z nim wówczas reżyser Joe Carnahan . Wytwórni nie udało się znaleźć jego następcy, a sam Will Smith nie zamierzał czekać, aż coś się w tej sprawie zmieni i zajął się innymi widowiskami, jakczyReżyserzy to Belgowie urodzeni w Maroku, którzy w 2015 roku rozbili bank na festiwalu w Toronto uwspółcześnioną wersją, filmem. Wcześniej przymierzano ich do reżyserii rebootu, ale nic z tego nie wyszło. Jak myślicie, czy godnie zastąpią Michaela Baya