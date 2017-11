Czy to są pierwsze szczegóły dziewiątego filmu Tarantino?

Getty Images © John Phillips



Od momentu, w którym pojawiły się pierwsze doniesienia na temat dziewiątego filmu Quentina Tarantino , w sieci wszyscy zadają sobie jedno pytanie:Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że będzie to historia Charlesa Mansona (który w ten weekend zmarł w więzieniu, w wieku 83 lat) i jego morderczych popleczników. Tarantino jednak wkrótce potem doprecyzował, że tak naprawdę jest to historia roku 1969 w Ameryce, a zbrodnie Mansona i jego "rodziny" stanowią jedynie tło.Teraz Vanity Fair dzieli się ze światem pierwszymi konkretnymi szczegółami fabuły. Magazyn twierdzi, że uzyskał je od osoby, która czytała scenariusz. Ma to być historia aktora, który zagrał w jednym, całkiem popularnym, serialu. Teraz marzy mu się kariera w kinie. Jego kumpel – kaskader, który na planie jest dublerem aktora – ma podobne marzenia.Jak informowaliśmy wcześniej, szanse na zagranie dwóch głównych męskich ról mają: Tom Cruise Margot Robbie miałaby zagrać Sharon Tate , jedną z ofiar grupy Mansona.