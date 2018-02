Czy w poniedziałek zobaczymy wreszcie zwiastun "Hana Solo"?

Po serii falstartów, niedotrzymanych obietnic i fałszywych ogłoszeń, wygląda na to, że wreszcie poznaliśmy PRAWDZIWĄ datę premiery zwiastuna filmuJeszcze wczoraj pisaliśmy, że - zgodnie z ostatnimi pogłoskami - trailer zadebiutuje w weekend, podczas finału Super Bowl, zgodnie ze zwyczajem studiów filmowych chcących podpiąć się pod szeroką sportową widownię. Wygląda jednak na to, że zwiastun zobaczymy dopiero w poniedziałek. Premiera odbędzie się podczas programuna stacji ABC. Nie jest to zaskoczenie - studio Disney chętnie promuje w jego ramach swoje kolejne produkcje.Pojawiły się nawet podejrzenia, że gościem/gośćmi show będzie/będą reżyser Ron Howard i/lub producentka Kathleen Kennedy . Ich zadaniem będzie zapewne uspokojenie fanów, których nerwy skołatane są niepokojącymi doniesieniami z planu widowiska.Oto oficjalny opis fabuły:Autorami scenariusza są Lawrence Jon Kasdanowie. Rolę młodego Hana Solo gra Alden Ehrenreich , a partnerują mu Woody Harrelson Donald Glover w roli Lando Carlissiana.Premiera filmu: 25 maja.