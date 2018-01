Dźwiękowcy doceniają "Ostatniego Jedi" i "Wonder Woman"

Już po raz 54. zostaną wręczone nagrody dźwiękowców zrzeszony w Cinema Audio Society. Wczoraj poznaliśmy nominacje.Ich listę znajdziecie poniżej:odc. You Get What You Needodc. USS Callisterodc. The Narrow Escape Problemodc. The Lying Detectiveodc. Gotta Light?odc. Lanternodc. Beyond the Wallodc. The Mind Flayerodc. Misadventureodc. Offredodc. Yay Areaodc. Juneteenth, The Musicalodc. Lake Lifeodc. Hooli-Conodc. Omaha