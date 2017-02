Dakota Johnson ofiarą programu eugenicznego

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



) zagra główną rolę w dramacie. Autorką scenariusza jest była prawniczka Melissa London Hilfers."Unfit" oparty jest na ponurej prawdziwej historii. W pierwszej połowie XX wieku w wielu stanach USA działały programu eugeniczne mające na celu wyeliminowanie z puli rodzicielskiej osoby uznane za niepożądane (głównie chore psychicznie lub niepełnosprawne umysłowo). Jedną z ofiar takiego programu była Carrie Buck (1906-83). Jako dziecko została oddana do sierocińca, a później do rodziny zastępczej. W wieku 17 lat została zgwałcona i zaszła w ciążę. Na wieść o tym rodzice zastępczy kazali zamknąć ją w stanowej kolonii dla epileptyków i osób z zaburzeniami umysłowymi (głównie dlatego, że sprawcą gwałtu był członek tej rodziny).Podczas pobytu w kolonii została poddana przymusowej sterylizacji, jako osoba niepoczytalna, a przez to uznana za niezdolną do bycia rodzicielką. Podobny los spotkał siostrę Carrie – Doris. Jednak w jej przypadku sterylizacji dokonano bez jej wiedzy, kiedy znalazła się w szpitalu w związku z operacją usunięcia wyrostka robaczkowego. Przez lata Doris wraz z mężem starała się o dzieci i dopiero w 1980 roku dowiedziała się, że nie może ich mieć za sprawą przeprowadzonego zabiegu.Historia Buck została już raz przeniesiona na ekran. Było to w 1994 roku w filmie telewizyjnym