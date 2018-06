Damian Lewis, Luke Perry i Dakota Fanning zagrają u Tarantino

Getty Images © Tim P. Whitby

W obsadzie nowego filmu Quentina Tarantino coraz więcej gwiazd, mniej lub bardziej znanych, mniej lub bardziej pierwszoligowych. Właśnie ujawniono, że wzagrają też Damian Lewis Obsada filmu jest imponująca: Leonardo DiCaprio Akcja filmu ma się rozgrywać w 1969 roku w Los Angeles. Główni bohaterowie to Rick Dalton ( DiCaprio ) i Cliff Booth ( Pitt ). Rick był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które różni się bardzo od fabryki snów, którą zastali, kiedy przybyli tu przed laty z nadzieją zrobienia kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate ( Robbie ). Lewis wcieli się w ikonicznego aktora Steve'a McQueena Perry - w Scotty'ego Lancera, Fanning - w Squeaky Fromme, członkinię rodziny Charlesa Mansona, a Hirsch - w Jaya Sebringa, hollywoodzkiego fryzjera, który był jedną z ofiar napadu na dom Sharon Tate.Światowa premiera 9 sierpnia 2019.