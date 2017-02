Damien Chazelle z nagrodą Gildii Reżyserów

3 2 1



W sobotę odbyła się ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Reżyserów (DGA). Damien Chazelle otrzymał najważniejszą statuetkę - za reżyserskie dokonania w filmie kinowym. Jest to już trzecia gildia, która docenia twórców. Wcześniej obraz wyróżnili producenci i aktorzy.W kategoriach serialowych DGA postawiło na weteranów. Miguel Sapochnik Becky Martin drugi rok z rzędu opuścili galę ze statuetkami.Listę nagrodzonych znajdziecie poniżej:odc. The Battle of the Bastardsodc. Inaugurationodc. The Beach