Daniel Craig i Adele powrócą w "Bondzie 25"?

Źródłem poniższego newsa jest brytyjski tabloid Daily Mirror, którego dziennikarze słynną z bujnej wyobraźni. Dlatego na razie radzimy do informacji podchodzić z dystansem.Gazeta donosi, iż po długich miesiącach negocjacji Daniel Craig zgodził się wreszcie zagrać po raz piąty Jamesa Bonda. Zdjęcia do filmu miałyby się rozpocząć na początku przyszłego roku.To nie wszystko. Producentka Barbara Broccoli próbuje podobno namówić Adele do nagrania kolejnej piosenki dla agenta 007. Przypomnijmy, że jej tytułowy utwór dookazał się gigantycznym przebojem, zgarniając przy okazji Oscara, Złoty Glob, Grammy i Brit Award.Przypomnijmy, że po premierze Craig był wyraźnie zmęczony występami w widowiskach o przygodach Jamesa Bonda. Cały świat obiegła jego uwaga, że prędzej podetnie sobie żyły, niż raz jeszcze wcieli się w bohatera. Jednak aktor zachował dobre relacje z Barbarą Broccoli , główną producentką cyklu. Wystąpił w teatrze w nowej inscenizacji dramatu Szekspira "Otello", którą Broccoli wyprodukowała. Przedstawienie miało dobre recenzje, co poprawiło nastrój Craiga . To wykorzystała producentka , która rozmawiała z nim już po sukcesie sztuki i ponoć przekonała go do zagrania Bonda raz jeszcze. Craig zagrał dotąd szpiega Jej Królewskiej Mości cztery razy. "Bondy" z jego udziałem zarobiły łącznie ponad 3 miliardy dolarów.