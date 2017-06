Daniel Day-Lewis (ponownie) rezygnuje z aktorstwa

Getty Images © Christopher Polk



Mamy smutną wiadomość dla fanów Daniela Day-Lewisa , który będzie miał premierę pod koniec tego roku, to jego ostatni film. Aktor zrezygnował bowiem kariery.Powody decyzji nie zostały podane. W specjalnym oświadczeniu przedstawicielka Day-Lewisa poinformowała, że jest to prywatne postanowienie aktora, na temat którego nie będzie dyskutował ani on ani żadna osoba go reprezentująca. Daniel Day-Lewis to jedyna osoba, która ma na swoim koncie trzy Oscary w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy (za role w filmach:). Swoją karierę rozpoczął od występu w. Przełomem był rok 1985, kiedy to do kin weszły, które przyniosły mu pierwsze nagrody.Aktor już raz zrezygnował z zawodu. Było to pod koniec lat 90., po filmie. Zamiast gry przed kamerami wybrał bycie szewcem. Do powrotu do aktorstwa namówił go dopiero Martin Scorsese , który chciał, żeby wystąpił w Day-Lewis powrócił, ale był bardzo wybredny przy wyborze ról. Po filmie Scorsesego wystąpił jedynie w pięciu produkcjach kinowych.