Daniel Day-Lewis wróci do aktorstwa dla Jamesa Ivory'ego?

Scenarzysta James Ivory udzielił ostatnio wywiadu, w którym podzielił się marzeniem, by w jego kolejnym projekcie wystąpił Daniel Day-Lewis . Będzie to jednak bardzo trudne, bowiem aktor po premierzeopublikował oświadczenie, w którym kategorycznie podkreślał, że nie zamierza nigdy więcej stanąć przed kamerą filmową. Day-Lewis pozostaje na aktorskiej emeryturze od czasu. W przeszłości jednak kilkakrotnie dał się skusić reżyserom i przyjmował propozycje ról. Jeśli ktoś ma szansę tego dokonać po raz kolejny, to jest nim właśnie James Ivory . Reżyser pracował bowiem wiele lat temu z Day-Lewisem przy filmie Ivory twierdzi, że pracuje nad ekranizacją powieści Petera Camerona. Jest w niej postać detektywa, do której idealnie - zdaniem reżysera - pasuje Daniel Day-Lewis Ivory chciałby również, by w filmie wystąpili: Helena Bonham Carter Rupert Graves . Cała trójka również zagrała wjest historią nieśmiałej pielęgniarki, która wiosną1950 roku przybywa do posiadłości rodziny Hartów, by zająć się umierającą na raka seniorką rodu. Ważnymi postaciami w historii o namiętnościach, tajemnicach i zbrodni są: Pani Prence, ciągle skwaszona gosposia, i major Clement Hart, syn umierającej kobiety, którego prześladuje trauma wojenna i ukrywane skłonności homoseksualne. Dziecięca zabawa, która przerodzi się w tragedię, rozdarta sukienka, zagubiony pierścionek i utracony list wprowadzą w ruch lawinę zdarzeń...