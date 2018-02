Danny Boyle o krok od posady reżysera "Bonda 25"

Portal Variety podaje, że MGM i Eon są o krok od decyzji, kto wyreżyseruje wyczekiwany 25. film o przygodach Jamesa Bonda. Za kamerąmiałby stanąć Danny Boyle Nie jest to nowy kandydat. Studio chciało już z Boyle'em współpracować przy okazji, a potem. Reżyser jednak nie był wtedy skory do przyjęcia sterów tak dużego widowiska. W jednym z wywiadów powiedział wprost, że nie sądzi, by filmy o Jamesie Bondzie były dla niego. Twierdzi, że budżety tych produkcji są za duże, a on lepiej pracuje, kiedy ma mało pieniędzy, co rzuca mu twórcze wyzwania.Portal Variety podaje, że formalne negocjacje z Boyle'em jeszcze się nie rozpoczęły. Jego kandydatura ma jednak w MGM bardzo duże poparcie. Jeśli jednak nie z tego nie wyjdzie, to największe szanse na posadę reżysera będzie miał Yann Demange , o którym mówi się jako o faworycie już od lata ubiegłego roku.Gwiazdąbędzie Daniel Craig