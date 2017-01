Danny Trejo bohaterem biografii

Kultowy aktor Danny Trejo ) doczeka się filmu biograficznego. Za jego produkcję będzie odpowiadać reżyser Brett Harvey ).72-letni Trejo dorastał na ulicach Paciomy w Kalifornii pod skrzydłami swojego wuja - narkomana i recydywisty. Już w wieku 12 lat spróbował heroiny, a jako piętnastolatek po raz pierwszy trafił do aresztu. Zaledwie osiem lat później trafił do więzienia San Quentin za handel narkotykami. Po wyjściu z zakładu postanowił zmienić swoje życie - zajął się pracą z młodzieżą oraz trenowaniem boksu. Z tym ostatnim zajęciem miał zresztą związek jego transfer do świata filmu: jednym z pierwszych zleceń był trening Erica Robertsa doPremiera dokumentu w przyszłym roku.