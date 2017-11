Danny Trejo i Rick Ross w sequelu "Meet the Blacks"

Getty Images © Mark Davis

Aktor Danny Trejo i raper Rick Ross dołączy do obsady komedii. Film będzie kontynuacjąBohaterem filmu będzie ponownie Carl Black ( Mike Epps ), który - po przetrwaniu pełnej terroru nocy i zostaniu autorem bestsellerów - przeprowadza się z rodziną do swojego domu z dzieciństwa, gdzie planuje napisać nową książkę. W okolicy pojawia się jednak tajemniczy alfons ( Katt Williams ), co zakłóca pracę Carla. Jego kuzyn uważa bowiem, że nowy sąsiad jest wampirem.Za kamerą stanie twórca pierwszej części, Deon Taylor . W obsadzie są również Bresha Webb Zdjęcia do filmu trwają obecnie w Atlancie.