Danny Trejo krytykuje gwiazdy, które ryzykują na planie

Gwiazda kina akcji i ekranowy twardziel Danny Trejo ujawnił w jednym z ostatnich wywiadów, że nie bierze udziału w kręceniu scen kaskaderskich. Co więcej, nie imponują mu ci aktorzy, którzy rezygnują z dublerów-kaskaderów. Jego zdaniem takie zachowanie jest szczytem egoizmu.huevos – wyjaśnił Trejo . – Trejo oczywiście "pije" do niedawnej kontuzji Toma Cruise'a na planie. Zdjęcia musiały zostać przerwane, a to oznacza, że cała ekipa jest bez pracy. Co gorsza, ponieważ zmieni się harmonogram, niektórzy z nich stracą pracę również przy innych projektach, ponieważ wciąż będą zajęci przy tym filmie.– kontynuował Trejo . –Zgadzacie się z Trejo , czy może popieracie Cruise'a i jemu podobne gwiazdy, które biorą udział w scenach kaskaderskich?