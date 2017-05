Dave Chappelle świadkiem "Narodzin gwiazdy"

Getty Images © Jamie McCarthy



Komik Dave Chappelle ) dołączył do obsady reżyserskiego debiutu Bradleya Coopera Obraz jest już trzecim remakiem filmuz 1937 roku. W oryginale tytułową gwiazdą była Janet Gaynor , w wersji z 1954 roku Judy Garland , a w wersji z 1976 roku Barbra Streisand . Główne role w filmie, który trafi do kin 28 września 2018, grają Cooper Stefani Germanotta (alias Lady Gaga).to opowieść o Jacku, piosenkarzu country, którego kariera chyli się ku upadkowi. Bohater poznaje Allie, nieoszlifowany muzyczny talent. Para zaczyna ze sobą romansować. Jednocześnie Jack przysposabia ukochaną do życia jako gwiazda sceny. Wkrótce Allie staje się znacznie sławniejsza od swego mistrza, który nie potrafi się z tym pogodzić.