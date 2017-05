David Lynch nie chce już kręcić filmów

Getty Images © Frederick M. Brown



Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego sezonuZ tej okazji reżyser David Lynch udzielił wywiadu australijskiej gazecie "Sydney Morning Herald". W trakcie rozmowy artysta zapowiedział, że nie zamierza więcej kręcić filmów.- tłumaczył Lynch Gdy dziennikarz "SMH" zapytał, czy nakręcony w 2006 dreszczowiecto w takim razie ostatni film w karierze Lyncha, ten odpowiedział:Czy to oznacza, że 71-letni twórcazamierza od tej pory kręcić wyłącznie dla telewizji? A może nowektóre określane jest jako 18-godzinny film podzielony na odcinki, to ostatnie dzieło w karierze mistrza ekranowej tajemnicy? Tego Lynch nie chciał zdradzić.W tym roku mija czterdzieści lat od premiery, debiutanckiego dzieła reżysera. W sumie Lynch nakręcił 10 pełnometrażowych filmów. Jego największym sukcesem artystycznym okazał się nominowany do Oscara w 8 kategoriachz 1980 roku.