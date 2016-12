David Thewlis przeprowadzi się do Fargo

) dołączył do obsady trzeciego sezonuBohaterami trzeciej odsłony serialu będą podobni do siebie jak dwie krople wody bracia (obu zagra Ewan McGregor ). Starszy - Emmit - jest pewnym siebie sprzedawcą domów znanym jako Parking Lot King of Minnesota. Młodszy z braci - Ray - sukcesu nie odniósł i jest tylko nic nieznaczącym kuratorem sądowym. Za swoją pożałowania godną sytuację obwinia starszego brata. Thewlis wcieli się w niejakiego V.M. Vargasa, związanego z mafią biznesmena który wciąga Emmita w szemrane interesy.Premiera planowana jest na przyszły rok.