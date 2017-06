Dazzler pojawi się w "X-Men: Dark Phoenix"

pojawi się nowa mutantka, Dazzler. Czy to kolejny znak tego, jak wierni pozostają twórcy filmowi wobec komiksowego pierwowzoru? Postać zadebiutowała przecież właśnie w historii prowadzącej bezpośrednio doDazzler, czyli Alison Blaire, to piosenkarka, gwiazda pop, która jest również mutantką. Potrafi ona zmieniać wibracje dźwiekowe w światło i promienie energii. Już wpojawiła się sugestia, że ta postać istnieje w filmowym uniwersum X-Men: podczas wycieczki po sklepach Scott i Jean trafili na jej płytę.Wbrew plotkom w postać Dazzler nie wcieli się jednak Taylor Swift , która sprowokowała falę komentarzy, kiedy zrobiła sobie zdjęcie z Sophie Turner Simonem Kinbergiem . Okazuje się, że była to tylko prywatna fotka pstryknięta za kulisami koncertu gwiazdy. Co więcej - Dazzler pojawi się jedynie w epizodzie.Premiera filmu 2 listopada 2018.