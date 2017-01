Deadpool i Wolverine w jednym filmie?

3 2 1



W rozmowie z branżową gazetą Variety Ryan Reynolds zdradził, że marzy mu się film o wspólnych przygodach Deadpoola i Wolverine'a.Aktor zdaje sobie jednak sprawę, iż wszystko zależy od odtwórcy roli Rosomaka, Hugh Jackmana . Jak na razie Australijczyk zarzeka się, że, który trafi do kin w marcu, ma być jego pożegnaniem z ekranowym światem X-Men. Zdaniem Reynoldsa tylko fani mogą przekonać Jackmana do powrotu przed kamerę.Gwiazdorzdradził również, że miał już okazję zobaczyć fragmenty. Film zapowiada się - jakżeby inaczej - wyśmienicie.trafił do kin w lutym ubiegłego roku po blisko dekadzie zmagań twórców z wytwórnią, która nie wierzyła w komercyjny potencjał przedsięwzięcia. Kosztujący zaledwie 60 milionów, zrealizowany z kategorią wiekową R film okazał się tymczasem jednym z większych hitów kasowych 2016 roku. Zdobył również dwie nominacje do Złotego Globu. Aktualnie trwają prace nad kontynuacją.Na koniec przypomnijmy: Deadpool i Wolverine spotkali się już raz na ekranie w filmieMamy jednak wrażenie, że obaj superbohaterowie woleliby o tym zapomnieć.