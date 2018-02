Debicki i Walken w ekranizacji "Herezji oranżu palonego"

Getty Images © Emma McIntyre



) zagra jedną z głównych ról w filmie. W obsadzie jest również Christopher Walken ).Film będzie inspirowany słynną powieścią Charlesa Willeforda , która w Polsce została wydana pod tytułem "Herezja oranżu palonego". Głównym bohaterem jest niezwykle ambitny, ale pochodzący z biednej rodziny James Figueras. Marzy mu się zaistnienie w snobistycznym świecie wielkiej sztuki. Podczas pobytu w Europie poznaje naiwną Amerykankę ( Debicki ) i tak zaczyna się ich romans. Para wkrótce trafia do domu prawniczki i kolekcjonerki obrazów. Ujawnia ona, że reprezentuje słynnego lecz stroniącego od sławy surrealistę Jerome'a Debneya ( Walken ). Ma ona dla Jamesa proste zadanie - kradzież jednego z obrazów, które posiada Debney. James trafia do posiadłości artysty pod pozorem przeprowadzenia z nim wywiadu. Wkrótce odkrywa, że to, co wie na temat malarza i jego prawniczki nie jest dalekie od rzeczywistości...) jest autorem scenariusza. Za kamerą stanie Giuseppe Capotondi ).