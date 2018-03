Denis Villeneuve zapowiada więcej filmów z serii "Diuna"

Getty Images © Neilson Barnard



W trakcie spotkania z fanami w rodzinnym Montrealu reżyser Denis Villeneuve ujawnił, że planuje nakręcić co najmniej dwa filmy na podstawieNiestety, twórcanie doprecyzował, czy zamierza przenieść na ekran wyłącznie pierwszą część cyklu, czy sięgnie również po kolejne książki. Przypomnijmy: w skład sagi wchodzi w sumie sześć powieści, których uzupełnieniem są m.in. zbiory opowiadań i wierszy.Opublikowana w 1965 roku "Diuna" należy do ścisłego kanonu fantastyki. Jest zdobywcą pierwszej nagrody Nebula, z "Ja, nieśmiertelny" Rogera Zelaznego podzieliła się nagrodą Hugo, a w 2003 roku ogłoszono, że jest najlepiej sprzedającą się książką SF w historii.opowiada historię konfliktu dwóch potężnych rodów walczących o kontrolę nad najważniejszą we wszechświecie planetą – Arrakis. Jest ona źródłem Przyprawy, wytwarzanej przez gigantyczne zwierzęta - czerwie pustyni. Substancja ta poszerza granice świadomości i umożliwia korzystanie z wyjątkowych umiejętności ludzkiego umysłu. Wykorzystywana jest do przewidywania przyszłości i pozwala na podróże międzygwiezdne. Na tle polityczno-społecznego konfliktu rozgrywa się jednocześnie inna historia – opowieść o trwającym setki pokoleń programie eugenicznym, którego kluczowym elementem jest Paul Atryda, główny bohater "Diuny".Do tej pory książka została dwa razy zekranizowana. Raz w 1984 roku jakow reżyserii Davida Lyncha , a drugi w 2000 roku jako