Deus Vult! Startuje zamknięta beta "Total War: ARENA"

Traktaty zostały wypowiedziane, bębny wojny zagrały, co oznacza, że zamknięta beta wjest gotowa do startu. Gracze mają do dyspozycji trzy frakcje: Rzymian, Greków oraz Barbarzyńców, 10 legendarnych przywódców jak Cezar, Leonidas czy Boudica, ponad 140 jednostek, 9 map i wiele więcej.Każdy z graczy zabiera do walki trzy oddziały w skład których może wchodzić piechota, łucznicy, konnica, jednostki oblężnicze czy nawet psy wojenne. Każda z frakcji charakteryzuje się innymi cechami, mocnymi i słabymi stronami, podobnie jak i przywódcy oraz jednostki, które prowadzą do boju. To wszystko daje mnóstwo taktycznych możliwości. Walki 10 na 10 graczy odbywają się w chwili obecnej na 9 mapach takich jak Termopile czy Wał Hadriana, z których każda daje różne strategiczne opcje walki z wykorzystaniem ukształtowania terenu do uzyskiwania przewagi, wykorzystywania lasów do zasadzek, itp.mówi Sergei Laptenok, dyrektorw Wargaming.dodaje Gabor Beressy, dyrektor gryw Creative Assembly.Dla najwierniejszych fanów przygotowano pakiety założycielskie, w których znajdują się ekskluzywne jednostki, element kosmetyczne zmieniające wygląd jednostek, waluta do gry i konta premium. Szczegóły pod adresemWszyscy gracze testujący grę w fazie alfa, którzy przekazywali swoje opinie, aby rozwinąćautomatycznie zostali włączeni do zamkniętej bety. Zniesiono również NDA na dzielenie się wrażeniami z rozgrywki. Gracze, którzy chcą wziąć udział w zamkniętych beta testach mogą zgłaszać się poprzez oficjalną stronę gry znajdującą się pod adresem https://totalwararena.net/