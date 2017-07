Dev Patel założycielem Chippendales

) zagra jedną z głównych ról w inspirowanym prawdziwą historią filmie. Już trzy lata temu angaż do projektu otrzymał Ben Stiller Film opowie o Stevie Banerjee ( Patel ), imigrancie, który zaczynał jako pracownik stacji benzynowej, by potem przejąć nocny klub. Tam rozkręcił męski striptiz skierowany dla kobiet, aż w końcu narodzili się Chippendales. Wkrótce jego pomysł chwycił i Banerjee stał się niezwykle bogaty. Ale wraz z pieniędzmi przyszła też paranoja. Kiedy Banerjee pokłócił się ze znanym choreografem ( Stiller ), którego zatrudnił do doszlifowania show, wynajął zabójcę i zlecił zabójstwo. Zmarł w więzieniu podczas oczekiwania na proces.Autorem najnowszej wersji scenariusza jest Isaac Adamson, którego inny projekt –– ma zostać zrealizowany jako animacja poklatkowa opowiadająca o Michaelu Jacksonie i jego szympansie.