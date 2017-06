Diana królową światowych kin

3 2 1



Warner Bros. miał w tym roku na świecie tylko jeden wielki hit –(398,1 mln dolarów poza granicami USA). Teraz to się zmieniło., która trafiła do kin w 55 krajach, nie miała żadnych problemów z pokonaniem konkurencji. Już przed weekendem wiadomo było, że to będzie kasowy sukces, kiedy okazało się, że widowisko zgarnęło ponad 19 milionów dolarów. W weekend ta kwota powiększyła się oDla Warner Bros. jest to tym istotniejszy sukces, że osiągnięty bez udziału wielu liczących się rynków. Francja, Niemcy, Hiszpania, Japonia wciąż czekają na premierę. Na sukces zapracowały przede wszystkim kraje azjatyckie. Z samych Chin pochodzi 37,6 mln dolarów (38,7 mln od premiery; czwarty najlepszy start filmu Warner Bros. w tym kraju). Drugim najważniejszym rynkiem była Korea Południowa z kwotą 6,1 mln dolarów (od premiery 8,5 mln). Komiksowe widowisko doskonale sprzedaje się też w Ameryce Łacińskiej. Trzecim największym rynkiem jest Meksyk (8,4 mln dolarów), a czwartym Brazylia (8,3 mln dolarów od premiery).Jednaknie jest uniwersalnym przebojem. W Rosji czy Polsce film przegrał rywalizację o pierwsze miejsce z piątą częściąA skoro już mowa o. W naszym zestawieniu widowisko znalazło się na drugim miejscu z kwotą. Obraz pozostał numerem jeden w 24 krajach, w tym w Niemczech, Francji i Hiszpanii, gdziejeszcze nie jest pokazywana. W Chinach obraz zarobił kolejne 17,8 mln dolarów, co daje łączny wynik w wysokości 144,4 mln dolarów. Czyni to zczwarty najbardziej kasowy tytuł Disneya w tym kraju. Łącznie zaś zagraniczne wpływy Disneya w niedzielę osiągnęły poziom dwóch miliardów dolarów.Słabiutko sprzedaje się na świecie komedia. W tym tygodniu obraz trafił do kolejnych 31 krajów i w weekend zarobił około. Już w poniedziałek film można było oglądać w Wielkiej Brytanii, a mimo to zarobił tam tylko 5,8 mln dolarów, co dało dopiero trzecie miejsce (dla porównania, która jest w kinach od czwartku, zarobiła 7,5 mln dolarów). Również trzecią pozycję zajął w Rosji (1,8 mln w cztery dni). Oczko wyżej był w Niemczech (3,9 mln dolarów w cztery dni) i Australii (2,7 mln dolarów w cztery dni). Wygrał za to w Austrii i niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii.Wciąż świetnie radzi sobie w Chinach bollywoodzka superprodukcja. Obraz zarobił w weekend. Od premiery jest już na koncie niesamowite 169,2 mln dolarów.Pierwszą piątkę kompletująz wynikiem