Diane Kruger i Susan Sarandon w biografii autora "Sprzysiężenie osłów"

) zagra jedną z głównych ról w filmie biograficznym, którego bohaterem będzie John Kennedy Toole. W obsadzie są również Susan Sarandon ) i Thomas Mann ).John Kennedy Toole (w tej roli wystąpi Mann ) był amerykańskim wykładowcą i pisarzem, który w 1964 roku napisał genialną powieść. Niestety żaden z wydawców nie chciał jej wydać. To wpędziło Toole'a w depresję i w 1969 roku popełnił samobójstwo. Pogrążona w żałobie matka ( Sarandon ) przysięgła, że nie pozwoli, by jej syn popadł w zapomnienie. Przez lata walczyła o wydanie książki, co też miało miejsce w 1980 roku. Powieść ("Sprzysiężenie osłów") rzeczywiście została okrzyknięta arcydziełem i zdobyła nagrodę Pulitzera. Kruger wcieli się w wykładowczynię na tej samej uczelni, na której pracował Toole, która stała się jego bliską przyjaciółką. Całość według własnego scenariusza wyreżyseruje David DuBos ).