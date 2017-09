Diane Kruger seksbombą świata kina i elektroniki

Getty Images © Andreas Rentz



Wraca pomysł opowiedzenia o niezwykłej kobiecie, jaką była Hedy Lamarr. A wszystko dzięki Diane Kruger, która będzie producentką i gwiazdą miniserialu. Hedy Lamarr (1913-2000) to słynna aktorka, która szczyt swojej popularności przeżywała w latach 30. i 40. Nie była uważana za zbyt utalentowaną, lecz i tak była dla producentów niezwykle rentowną inwestycją, a to za sprawą swojej urody. Powszechnie uważana była za najpiękniejszą kobietę swoich czasów. Do tego Lamarr nie bała się kontrowersyjnych ról. W 1933 roku wwystąpiła nago, czym zaszokowała świat.Choć Lamarr jest pamiętana głównie jako aktorka, jej największe osiągnięcie jest zupełnie innego rodzaju. Otóż w latach 40-tych opracowała wraz z Georgem Antheilem system nadawania sygnału radiowego, który jest dziś powszechnie stosowany w sieciach radiowych standardu 802.11 i GSM.Dekadę temu Hollywood marzyło o kinowej biografii Lamarr . Kandydatkami do głównej roli były Charlize Theron