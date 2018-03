Diaz wróci z emerytury dla "Ostrożnie z dziewczynami 2"?

Kilka tygodni temu media obiegła informacja, że 45-letnia Cameron Diaz przeszła na aktorską emeryturę. Źródłem newsa była koleżanka aktorki z filmu Selma Blair , która powiedziała, że odkąd Diaz jest na emeryturze, nie ma zupełnie nic do roboty. Jej wypowiedź okazała się żartem, choć faktycznie gwiazdanie była widziana na ekranie od 2014 roku.Zamieszanie stało się doskonałą okazją, by gwiazdyo sobie przypomniały. Diaz Christina Applegate udzieliły niedawno wywiadu w sprawie ewentualnej drugiej części komedii, w którym żartowały, że właściwie wszystkie są na czymś w rodzaju emerytury i absolutnie nic nie robią, więc sequel byłby świetnym pomysłem.Ile w tym zaplanowanej strategii, a ile zwykłych wygłupów – nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że Hollywood natychmiast reaguje na zapotrzebowanie, więc wszystko zależy od Was. Chcielibyście, żeby powstała kolejna część