Dinozaury podbiły Chiny. "Iniemamocni 2" z rekordami na świecie

Chiny nie wyłamały się z globalnego trendu i zgodnie z oczekiwaniami dostarczyły znakomitych wyników.wystartowało tam w czwartek wieczorem i do końca niedzieli zarobiło 113,4 mln dolarów. Jest to wynik nieco słabszy od oczekiwań. Spodziewano się otwarcia w granicach 125 milionów dolarów. Ponieważ jednak w poniedziałek Chińczycy obchodzą Święto Smoczych Łodzi, z całą pewnością obraz nadrobi weekendowe straty. Mimo to 111,2 mln w weekend (113,4 mln od premiery) jest drugim najlepszym startem filmu Universal Pictures i czwartym najlepszym hollywoodzkiej produkcji.Dzięki Chinomzanotowało podczas drugiego weekendu lepszy wynik niż na otwarcie -. Dzięki temu obraz awansował na siódme miejsce najbardziej kasowych premier tego roku w kinach poza granicami USA (370 mln dolarów). Poza Chinami najlepszymi rynkami w ten weekend były: Wielka Brytania (9,4 mln dolarów), Korea Południowa (6,4 mln), Niemcy (4,8 mln) i Francja (4,3 mln).Mistrzostwa w piłce nożnej nie okazały się przeszkodą dla. Animacja wystartowała w 25 krajach i 17 z nich zanotowała najlepsze otwarcia produkcji Pixara. Należy do nich Meksyk (12,3 mln dolarów), pomimo meczu z Niemcami, jak i wszystkie inne kraje Ameryki Łacińskiej, w których obraz miał swoją premierę. W Australiiuzyskali drugie najlepsze otwarcie Pixara (7,7 mln dolarów), choć w sobotę odbył się mecz z Francją. Gospodarz mistrzostw - Rosja - również zanotował drugie najlepsze otwarcie Pixara (5,4 mln).Weekendowe wpływywyniosły. Ponieważ jednak w wielu krajach animacja wystartowała wcześnie. To na koniec niedzieli na koncie filmu było 51,5 mln dolarów. Animacja będzie zapewne bardzo długo obecna w naszym zestawieniu. Dopiero we wrześniu film trafi do kin w Niemczech.Podium kompletujez wynikiem. Najlepszym rynkiem okazała się Korea Południowa, w której film zadebiutował na trzecim miejscu z wynikiem 3 mln dolarów (od środowej premiery 5,3 mln dolarów). Obraz otworzył się również we Francji, gdzie zajął drugie miejsce z wynikiem 2 mln dolarów w pięć dni. Zadebiutował też na drugim miejscu w Hongkongu i na Tajwanie.Miejsce czwarte zajęła chińska komedia akcji(The Way Of The Bug). Obraz w weekend otwarcia zajął w Chinach drugie miejsce z wynikiemPierwszą piątkę zamyka, który podczas ostatniego weekendu zgarnął. Za kilka dni film zostanie szóstą premierą tego roku, która poza granicami USA zarobi 400 milionów dolarów. Obecnie ma na koncie 394,9 mln.