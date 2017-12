Disnejowskie "Gwiezdne wojny" zarobiły już 4 miliardy dolarów

W czwartek doszło do symbolicznego wydarzenia. Otóż tego dnia łączne wpływy ze sprzedaży biletów kinowych wszystkich trzech filmów z cyklu "Gwiezdne wojny" wyprodukowane przez Disneya przekroczyły 4,06 mld dolarów. Dlaczego jest to kwota symboliczna? Ponieważ właśnie za 4,06 mld dolarów Disney kupił w 2012 roku LucasFilm.Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że inwestycja zwróciła się Disneyowi. Trzeba pamiętać, że do studia wpływa tylko część z kwoty, jaką widzowie zostawiają w kasach kinowych. Do tego dochodzą koszty produkcji (co najmniej 700 mln dolarów) oraz promocji. Niemniej jednak jest to wyraźny znak, że Bob Iger nie mylił się, kiedy finalizował umowę kupna LucasFilm. Był to kolejny krok w budowaniu przez niego box-office'owego imperium.Spośród trzech filmów disnejowskiego cyklu najlepiej sprzedało się, którego globalne wpływy wyniosły 2,068 mld dolarów. Numerem dwa będzie, który do czwartku zgarnął na świecie 934,2 mln dolarów. Najsłabiej wypadł– 1,056 mld dolarów.