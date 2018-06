Disney ma wolną drogę do kupna 20th Century Fox

Disney ma wolną drogę, by przejąć stan posiadania 21st Century Fox. Departament Sprawiedliwości ogłosił, że nie zablokuje umowy, która zostanie prawdopodobnie podpisana za dwa tygodnie.Przypomnijmy, że Disney niedawno zaoferował za wytwórnie filmowe i kanały telewizyjne 21st Century Fox 71,3 mld dolarów. Do tego zobowiązał się przejąć dług koncernu, który wynosi obecnie 13,8 mld dolarów. Na stole jest też oferta Comcastu, ale opiewa ona na kwotę 65 miliardów dolarów, więc raczej zostanie odrzucona przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, do którego dojdzie 10 lipca.Departament Sprawiedliwości zaaprobował prawie całą ofertę Disneya. Sprzeciwia się jedynie przejęciu przez koncern lokalnych kanałów sportowych 21st Century Fox. Departament zobowiązał też Disneya do sfinalizowania kupna w ciągu 90 dni od podpisania umowy.Efektem kontraktu będzie to, że nowepowstaną dla Disneya, a X-Men będą mogli walczyć u boku Avengers o ocalenie świata.